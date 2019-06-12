Tokyo 2020'ye doğru - Türk sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 3 farklı branşta 10 kota alma başarısı gösterdi



ANKARA (AA) - Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcu sayısı 10'a ulaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları'na katılma mücadelesi sürüyor. Şu ana kadar atletizm (7), yelken (2) ve yüzme (1) branşlarında 10 milli sporcu, kota alma başarısı gösterdi. Türkiye'nin Tokyo 2020'ye ilk kotası milli yelkenci Alican Kaynar'dan gelmişti. Kaynar, Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda finn sınıfında ilk 8'e girerek olimpiyata katılım hakkı kazanmıştı. Son olimpiyat kotası ise Elmas Lig'in Roma etabında kadınlar cirit atmada yarışan milli atlet Eda Tuğsuz'dan geldi. Tuğsuz, yarışmada elde ettiği 64,51 metrelik derecesiyle ikinci olup olimpiyat biletini kapmıştı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli sporcular: Sporcu Branş Disiplin Barajı geçtiği yarışma Kaan Kigen Özbilen Atletizm Maraton 2019 Rotterdam Maratonu Polat Kemboi Arıkan Atletizm Maraton 2019 Paris Maratonu Mert Girmalegesse Atletizm Maraton 2019 Hamburg Hapsa Maratonu Yasemin Can Atletizm 5000 metre 2019 Stockholm Elmas Lig Eda Tuğsuz Atletizm Cirit atma 2019 Roma Elmas Lig Ramil Guliyev Atletizm 200 metre 2019 Doha Elmas Lig Meryem Bekmez Atletizm Yürüyüş 33. Gran Premio IAAF Yürüyüş Çalenç Nazlı Çağla Dönertaş Yelken Laser Radial 2018 Aarhus Dünya Yelken Şampiyonası Alican Kaynar Yelken Finn 2018 Aarhus Dünya Yelken Şampiyonası

Berkay Ömer Öğretir Yüzme 100 metre kurbağalama 2019 Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri







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