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TOKİ’den müjdeli haber! İkinci indirim kampanyası başlıyor

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyasının 23 Eylül Pazartesi günü başlayacağı müjdesini verdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:45
TOKİ’den müjdeli haber! İkinci indirim kampanyası başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi düzenlenecek. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanyaya başvurular 23 Eylül'de başlayacak ve 18 Ekim akşamına kadar sürecek.

Ekonomideki gelişmelere katkı sağlamak ve vatandaşların taleplerine cevap vermek için geri ödemeleri devam eden gayrimenkullere yönelik indirim kampanyası düzenlediklerini dile getiren TOKİ Başkanı Ömer Bulut şu bilgileri verdi:

Yüzde 22 indirim

Kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Finansal anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığı ülkemizde enflasyon ve faizlerin düştüğü bu ortamda belirlediğimiz yüzde 22 indirim oranının vatandaşlarımızın lehine olduğunu düşünüyorum.

Esnek ödeme kolaylığı

Bu defa esnek ödeme planı uyguluyoruz. Kampanyadan yararlanıp tapularını hemen almak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Aidat ve vergi borcu olmamalı

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kimler yararlanabilecek?

Kampanyadan satışları 2018’in Haziran ayının 30’uncu gününe kadar vadeli olarak idareden konut ve iş yeri satın almış olup, geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2018’den önce başlamış konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi. Borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isteyenler gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:45
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  2. TOKİ Başkanı Ömer Bulut
  3. borç bakiyesi
  4. indirim kampanyası
  5. TOKİ

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