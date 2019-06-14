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TOKİ’den alınan evler kiraya verilir mi?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bünyesinden alınan evler kiraya verilir mi? TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde birbirinden güzel ve bir o kadar da bütçeye uygun olarak dar ve orta gelirli vatandaşlara cazip fiyatlarla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ’den alınan evin tapusu nasıl alınır? sorusu TOKİ’den konut çıkan vatandaşlar tarafından sıkça sorulan soruların başında gelmekte. Peki, TOKİ kurasında ev sahibi olduysanız ve evi kiraya vermek isterseniz durum ne olacak?

14 Haziran 2019 Cuma 12:45
TOKİ’den alınan evler kiraya verilir mi?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bünyesinden alınan evler kiraya verilir mi? TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde birbirinden güzel ve bir o kadar da bütçeye uygun olarak dar ve orta gelirli vatandaşlara cazip fiyatlarla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ’den alınan evin tapusu nasıl alınır? sorusu TOKİ’den konut çıkan vatandaşlar tarafından sıkça sorulan soruların başında gelmekte. Peki, TOKİ kurasında ev sahibi olduysanız ve evi kiraya vermek isterseniz durum ne olacak?

TOKİ evleri kiraya verilir mi?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından inşa edilen konutlardan gelir seviyesi düşün olan kimseler konut sahibi olabiliyor. Diğer ifade ile TOKİ alt gelir grubu konutlarından ev sahibi olduğunuzu ancak ödemeleriniz bitmeden evi kiraya vermek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, TOKİ evleri kiraya verilir mi? 

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshediliyor. Buna karşın, standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebiliyor. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdare (TOKİ) inisiyatifinde oluyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:45
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. TOKİ’den alınan evler kiraya verilir mi?
  4. TOKİ evleri kiraya verilir mi?
  5. toki 3+1 kiraya verilir mi
  6. toki orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi
  7. toki'den ev alanların yorumları
  8. 3 1 toki evleri kiraya verilir mi
  9. toki'den alınan ev satılabilir mi
  10. tokiden alınan ev satılır mı
  11. toki başvuru 2019
  12. toki başvuru ücreti iadesi

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