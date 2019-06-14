TOKİ'den alınan ev satılır mı? TOKİ’den alınan ev nasıl satılır

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bünyesinden alınan evler kiraya verilir mi? TOKİ 50 bin sosyal konut projesi kapsamında başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin pek çok şehrinde birbirinden güzel ve bir o kadar da bütçeye uygun olarak dar ve orta gelirli vatandaşlara cazip fiyatlarla vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ’den alınan evler satılır mı?

TOKİ evleri kiraya verilir mi?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından inşa edilen konutlardan gelir seviyesi düşün olan kimseler konut sahibi olabiliyor. Diğer ifade ile TOKİ alt gelir grubu konutlarından ev sahibi olduğunuzu ancak ödemeleriniz bitmeden evi kiraya vermek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, TOKİ evleri kiraya verilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshediliyor. Buna karşın, standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebiliyor. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdare (TOKİ) inisiyatifinde oluyor.

TOKİ'den alınan evler satılır mı?

TOKİ’den alınan ev satılır mı, nasıl satılır sorusuna cevap aranırken alt ve orta gelir grubunda olanlara yönelik farklı uygulamaların yapıldığı bilinmelidir. Alt gelir grubu için hayata geçirilen konut projelerinden hak sahibi olduktan sonra sözleşmeye imza atıldıysa, evin borcu bitene kadar satış ya da devir işleminin gerçekleştirilmesi söz konusu olamamaktadır. Ayrıca borcun tamamı ödenene katar alıcı ya da ailesi için ikamet şartı vardır. Alıcının kendisinin ya da ailesinin sözleşme imzalanan konutta oturmadıkları tespit edilirse, imzalanan sözleşmenin feshedilmesi gündeme gelmektedir.

TOKİ’nin yoksul projesinden konut alarak sözleşme imzalayanlar da borçlarının ödemesi tamamlanmadan devir ya da satış işlemi yapamamaktadır. Dolayısı ile yoksul projesi kapsamında TOKİ’den alınan ev satılır mı, nasıl satılır sorusu sorulduğunda, borcun tamamı bitmeden satışın mümkün olmadığı şeklinde cevap verilmektedir. Yoksul projesinde de yine ikamet şartı aranmaktadır. Sözleşmeyi imzalayan kişinin, eşinin ya da çocuklarının konutta ikamet etmedikleri tespit edildiğinde, alt gelir grubunda olduğu gibi fesih işlemi uygulanmaktadır. TOKİ’den alınan ev satılır mı, nasıl satılır sorusu sorulurken yoksul grubu TOKİ konutlarının devir işlemlerinin de nasıl yapıldığı bilinmelidir. Yoksul grubundakiler de TOKİ’ye olan borçları bitene kadar alt gelir grubunda olduğu gibi konutlarını devredememektedir.