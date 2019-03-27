TOKİ’den Adana’ya 2 bin 275 konut

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ülke genelinde başlattığı 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana’nın Sarıçam ve Tufanbeyli ilçelerinde 2 bin 275 konut inşa edecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlar için başvurular 19 Nisan’da sona erecek.

TOKİ tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerin de içinde bulunduğu 67 ilde inşa edilecek sosyal konutlar için talep toplama işlemleri sürüyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek sosyal konut projesi kapsamında Adana’daki 2 bin 275 konut için de son başvuru tarihi 19 Nisan 2019 olarak belirlendi.

Tufanbeyli ve Sarıçam ilçesinde ise ihalesi yapılacak konutlar için başvurular 4 kategori halinde kabul ediliyor.1’inci kategoride "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin" başvuruları 15-19 Nisan tarihleri arasında, 2’nci kategoride "En az yüzde 40 Engelli Vatandaşların" başvuruları 8-12 Nisan tarihleri arasında alınacak. 3’üncü kategoride "Emekli Vatandaşların" başvuruları 5 Nisan’da sona erecek.4’üncü kategoride bulunan "Diğer Alıcı Adaylarının" başvuruları 22 Mart’ta tamamlandı.

TOKİ’nin sosyal konut projesiyle ev sahibi olmak isteyen Tufanbeylili vatandaşlar Ziraat Bankası’nın Tufanbeyli Şubesi aracılığıyla başvuru yapabiliyorken, Sarıçamlı vatandaşlar ise Halkbank’ın Adana şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor. Başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi.

Tufanbeyli’ye 140 konut

Tufanbeyli ilçesine TOKİ tarafından inşa edilecek 76 adet 2+1 nitelikli 104 metrekarelik daireler, 191 bin satış bedeli ve 240 aylık taksit imkanıyla 637 liradan vatandaşlara sunulacak. 3+1 nitelikli 127 metrekarelik daireler ise 237 bin satış bedeli ve 180 aylık taksit imkanıyla bin 531 liradan vatandaşlara sunulacak. Tufanbeyli ilçesindeki sosyal konutların kura tarihi ise 9 Mayıs 2019 olarak belirlendi.

Sarıçam’a 2 bin 135 konut

Sarıçam ilçesine TOKİ tarafından inşa edilecek 2+1 nitelikli 75 metrekarelik bin 535 daire, 142 bin satış bedeli ve 240 ay taksit imkanıyla 475 liradan düşük gelirli vatandaşlara sunulacak. 3+1 nitelikli 110 metrekarelik 600 adet konut ise 209 bin satış bedeli ve 180 ay taksit imkanıyla 929 liradan ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulacak. Sarıçam ilçesinde inşa edilecek olan sosyal konutların ihalesi sürerken, kura tarihi ise ilerleyen günlerde bildirilecek.