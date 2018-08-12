TOKİ'den 269 liradan başlayan taksitlerle herkese ev sahibi olma kolaylığı!

Hiç evi olmayanlara müjde. Emekli ve dar gelirlinin ev sahibi olma adına en büyük umudu olan TOKİ, birçok şehirde değişik projeleri satışa çıkarıyor. Evleri kira öder gibi zorlanmadan almak mümkün. Emekli, alt gelir grubu dahil evi olmayan herkese hitap ediyor. İşte TOKİ'den ev almanın şartı, il il tam listesi, başvuru tarihi ve aylık başlangıç taksitleri…

Satış için evin olduğu il-ilçedeki Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvurmak gerekiyor. Bu konuda ‘444 86 54’ numaralı ‘Alo TOKİ’ hattı aranabilir. Dar gelirliler için yapılan konutlardan almak isteyen kişilerde, ‘hiç evi olmamak’, ‘ev alınacak ilde 1 yıl ikamet ediyor olmak’, ‘aylık hane geliri en fazla 4500 lira olmak’ gibi şartlar aranıyor.

1-Ankara Kahramankazan Alt Gelir Grubu 254 konut

TOKİ Ankara Kahramankazan projesinde yer alan 254 adet konut için başvurular 6 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak. 15 bin 494 TL peşinatla konut sahibi olunabilen projede 2 oda 1 salon daireler bulunuyor. Projede konut fiyatları 129 bin 117 TL'den başlıyor. 631,24 TL taksitle konut sahibi olunabilen Kahramankazan TOKİ için son başvuru tarihi 17 Ağustos olarak belirlendi.

2-Ankara Kahramankazan Orta Gelir Grubu 30 konut

TOKİ Ankara Kahramankazan projesinde yer alan daireler 6 Ağustos tarihi itibariyle satışa çıkıyor. 18 bin 75 TL peşinatla daire sahibi olunabilen proje için son başvuru tarihi 17 Ağustos olarak belirlendi. 3+1 konutların bulunduğu projede fiyatlar 180 bin 756 TL'den başlıyor. Projede taksit tutarları 1.129 TL ile 2 bin 154 TL arasında değişiyor.

3-Antalya Akseki 8 konut

Başvuruların 13 Ağustos tarihi itibariyle başlayacağı Akseki projesinde fiyatlar 159 bin 318 TL'den başlıyor. 15 bin 931 TL'den başlayan peşinatlarla konut sahibi olunabilen projede taksit tutarları 708 TL'den başlıyor.

4-Aydın Kuyucak 2 konut

TOKİ Aydın Kuyucak projesi için başvurular 6 Ağustos tarihi itibariyle kabul edilmeye başlanacak. 3+1 konutların yer aldığı projede fiyatlar 181 bin 370 TL'den başlıyor. Proje için en düşük taksit bedeli 806,09 TL, en düşük peşinat badeli ise 18 bin 137 TL olarak belirlendi.

5-Bilecik Osmaneli 6 konut

Başvuruların 6 Ağustos tarihi itibariyle başlayacağı TOKİ Bilecik Osmaneli projesinde 3+1 konutlar bulunuyor. Konut fiyatlarının 188 bin 438 TL'den başlangıç gösterdiği projeden 18 bin 843 TL taksitle konut sahibi olunabiliyor. Proje için en düşük taksit bedeli 837,50 TL olarak belirlendi.

6-Bilecik Osmaneli Alt Gelir Grubu 6 konut

TOKİ Osmaneli Alt Gelir Grubu projesinde 1+1 ve 2+1 daireler bulunuyor. Taksit bedellerinin 407,04 TL olarak belirlendiği TOKİ Osmaneli Alt Gelir Grubu projesinden 14 bin 653 TL peşinatla konut sahibi olunabiliyor. Projedeki konut fiyatları 122 bin 110 TL'den başlıyor.

7-Düzce Gümüşova 3 konut

TOKİ Düzce Gümüşova projesinde yer alan 3 adet konut için başvurular 13 Ağustos tarihi itibariyle kabul edilecek. 2+1 dairelerin yer aldığı projede fiyatlar 94 bin 515 TL'den başlıyor. 11 bin 341 TL peşinatla konut sahibi olunabilen projede en düşük taksit bedeli 315,05 TL olarak belirlendi.

8-Kahramanmaraş Pazarcık Alt Gelir Grubu 105 konut

Kahramanmaraş Pazarcık TOKİ Alt Gelir Grubu projesinde 105 adet konut bulunuyor. Projedeki daireler için başvurular 6 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında kabul ediliyor. TOKİ Pazarcık Alt Gelir Grubu projesinde en düşük konut bedeli 120 bin 941 TL olarak belirlendi. 14 bin 512 TL peşinatla konut sahibi olunabilen projeden 591,27 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabiliyor.