TOKİ Tosya kura sonuçları Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Tosya kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Tosya 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Tosya kura çekiliş sonuçları isim listesi Tosya konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Tosya konut kurası gerçekleştirildi. Tosya TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Tosya kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Tosya kura sonucu sorgulama listesi.
Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi
Hanife Tatar
Özgür Gülenç
Suzan Toprakçı
Şerafettin Pirizoğlu
Niyazi Pirizoğlu
Uğur Sakızcı
Veysel Yayma
Murt Sürek
Elif Sena Akparlak
Seher Çolakel
Şerife Dağlı
Erol Kahveci
Besmegül Ceylan
Harun Alparslan Tepe
Ferhat Yıldız
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın