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Ekonomi TOKİ Tosya kura sonuçları Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Tosya kura sonuçları Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Tosya kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Tosya 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Tosya kura çekiliş sonuçları isim listesi Tosya konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:05:00 - 2021-12-21 11:13:37
TOKİ Tosya kura sonuçları Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kastamonu Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Tosya konut kurası gerçekleştirildi. Tosya TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Tosya kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Tosya kura sonucu sorgulama listesi.

Tosya TOKİ kura sonuçları isim listesi

Hanife Tatar

Özgür Gülenç

Suzan Toprakçı

Şerafettin Pirizoğlu

Niyazi Pirizoğlu

Uğur Sakızcı

Veysel Yayma

Murt Sürek

Elif Sena Akparlak

Seher Çolakel

Şerife Dağlı

Erol Kahveci

Besmegül Ceylan

Harun Alparslan Tepe

Ferhat Yıldız

 

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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