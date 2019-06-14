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TOKİ teslim tarihleri 2019 | TOKİ anahtar teslim tarihleri 2019

TOKİ teslim tarihleri 2019, TOKİ anahtar teslim tarihleri 2019, TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek 2019, TOKİ anahtar teslim tarihleri ne zaman, TOKİ teslim duyurusu... İzmir Torbalı’da TOKİ’den konut almak isteyen vatandaşlar Torbalı Ayrancılar konutlarının teslim tarihini merak ediyor. TOKİ İzmir Torbalı Ayrancılar konutlarının anahtar teslimine ilişkin TOKİ’den son dakika açıklaması geldi. Peki İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ konutlarının anahtar teslimi ne zaman? İşte TOKİ konutları teslim tarihi.

14 Haziran 2019 Cuma 16:04
TOKİ teslim tarihleri 2019 | TOKİ anahtar teslim tarihleri 2019

TOKİ teslim tarihleri 2019, TOKİ anahtar teslim tarihleri 2019, TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek 2019, TOKİ anahtar teslim tarihleri ne zaman, TOKİ teslim duyurusu... İzmir Torbalı’da TOKİ’den konut almak isteyen vatandaşlar Torbalı Ayrancılar konutlarının teslim tarihini merak ediyor. TOKİ İzmir Torbalı Ayrancılar konutlarının anahtar teslimine ilişkin TOKİ’den son dakika açıklaması geldi. Peki İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ konutlarının anahtar teslimi ne zaman? İşte TOKİ konutları teslim tarihi.

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Ayrancılar Mahallesi 315 Adet Konut projemiz %92 inşaat seviyesinde olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı web sayfamızdan ilan edilecektir. TOKİ konutları teslim tarihleri için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:04
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