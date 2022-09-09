Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız ay yapılan kabine toplantısının ardından TOKİ sosyal konut projesi müjdesinde bulundu. Peki, projenin detayları belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesi başvuruları son durum | TOKİ hangi illerde kaç konut yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye'de yaşanan kira sorunu, barınma sorunu olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda hükümet konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlandırdı ve 13 Eylül'de de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklanacak. Söz konusu projenin 250 bin konut olacağı ifade ediliyor. Bu kampanya vatandaşımızı nasıl etkileyecek?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya, "Bu kampanyanın vatandaşlarımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'ben kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var. Kendin de yapabilirsin' diyoruz, Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlayacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül Salı günü TOKİ projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.