TOKİ Silivri Alipaşa kura sonuçlarına göre hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ Silivri Alipaşa ödemeleri ne zaman başlayacağını merak ediyor. TOKİ Silivri Alipaşa ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yaptı. Peki TOKİ Silivri Alipaşa ödemeleri ne zaman başlıyor? Alt gelirli konutlar kaç sene sonra bize teslim edilecektir? TOKİ kura sonuçları sonrası ödemeler ne zaman?

“Konut projelerimizde ilk taksit ödemeleri alt gelir grubunda konut teslimini takip eden bir sonraki ay içerisinde, standart konutlarımızda sözleşme imzalama tarihinden bir sonraki ay içerisinde başlamaktadır.”

Alt gelirli konutlar kaç sene sonra bize teslim edilecektir?

“Teslimat süresi mevcut projenin inşaat aşamasına göre belirlenmektedir. Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama işleminden itibaren 36 ay resmi teslimat süresi olup bu süre projenin erken bitmesi halinde değişiklik gösterebilir.”