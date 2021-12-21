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Ekonomi TOKİ Şabanözü kura sonuçları Çankırı Şabanözü TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Şabanözü kura sonuçları Çankırı Şabanözü TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Şabanözü kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Şabanözü 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Şabanözü kura çekiliş sonuçları isim listesi Şabanözü konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 14:08:00 - 2021-12-21 14:16:06
TOKİ Şabanözü kura sonuçları Çankırı Şabanözü TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Çankırı Şabanözü TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında  Şabanözü konut kurası gerçekleştirildi.  Şabanözü TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar  Şabanözü kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ  Şabanözü kura sonucu sorgulama listesi.

ŞabanözüTOKİ kura sonuçları isim listesi

Recep Yıldız

Raşit Mermerkaya

Murat Ünal

Mehmet Refref

İsmail Sevinç

Deniz Cerrahoğlu

Ramazan Çapı

Mehmet Can Dağ

Ahme Yıldız

Fatih Onay

Mustafa Doğan

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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