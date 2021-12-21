TOKİ Şabanözü kura sonuçları Çankırı Şabanözü TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Şabanözü kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Şabanözü 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Şabanözü kura çekiliş sonuçları isim listesi Şabanözü konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Çankırı Şabanözü TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Şabanözü konut kurası gerçekleştirildi. Şabanözü TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Şabanözü kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Şabanözü kura sonucu sorgulama listesi.
ŞabanözüTOKİ kura sonuçları isim listesi
Recep Yıldız
Raşit Mermerkaya
Murat Ünal
Mehmet Refref
İsmail Sevinç
Deniz Cerrahoğlu
Ramazan Çapı
Mehmet Can Dağ
Ahme Yıldız
Fatih Onay
Mustafa Doğan
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın