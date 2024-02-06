TOKİ resmen açıkladı: İstanbul’da ve Ankara’da yeni konut müjdesi!

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş bu konutları bekliyordu. Ankara ve İstanbul'da yaşayanlara gün doğdu. 5 yeni projede toplam 2063 konut sahipleri ile buluşuyor. İşte tüm detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlara müjdeyi verdi. 5 yeni konut projesi hakkındaki detayları paylaşan TOKİ toplam 2.063 konut için düğmeye bastı İşte tüm detaylar…

TOKİ PROJELERİ BELLİ OLDU

Yeni projelerle gündeme gelmeye devam eden TOKİ Ankara ve İstanbul'da toplamda 2063 konuttuk yeni konutları için açıklamalarda bulundu. Konutlardan 50 tanesinin Ankara'da yapılacağını duyuran TOKİ, 2013 adet konutun İstanbul'da yapılacağını açıkladı. İstanbul'da Tuzla, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu bölgelerinde gerçekleştirilecek olan projenin Ankara'da Çankaya ilçesinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeni konut projeleri ile birlikte uygun fiyata konut sahibi yapmak için çalışmalarına devam eden TOKİ ilçe ve proje detaylarını paylaştı. Ankara ve İstanbul'da hayata geçirilecek olan projeler şu şekildedir:

1. Tuzla İlçesi, Cami (Merkez) Mahallesi (Has Sitesi), Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenecek olan 232 konut ve 31 dükkân ihalesi, 29 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

2. Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi'nde planlanan 632 konut ve 6 dükkân ihalesi, 13 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00'de düzenlenecek.

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3. Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi 6B Bölgesi'nde yapılacak olan 665 konut ihalesi, 20 Şubat 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleşecek.

4. Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 484 konut ve 40 dükkân ihalesi, 29 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'te düzenlenecek.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Akpınar Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 28026 Ada 2 Parsel'de yapılacak olan 50 konut ve 6 dükkân ihalesi ise 15 Şubat 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilecek.