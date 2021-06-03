TOKİ kura sonuçları Kars Sarıkamış TOKİ Sarıkamış kura sonuçları
TOKİ Sarıkamış kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Kars Sarıkamış TOKİ kurası çekildi. TOKİ Sarıkamış TOKİ kentsel dönüşüm projesi kapsamında başvurusunda bulunanlar TOKİ kura sonuçları Kars Sarıkamış TOKİ çekilişi sonuçlarını bir hayli merak ediyor.
Kars Sarıkamış TOKİ sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin başlamasıyla araştırılmaya başlandı. sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından da kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sarıkamış TOKİ kura sonuçları ile ev sahibi olanlar kimler?
TOKİ Sarıkamış 2+1 kura çekiliş sonuçları
Göksal Ege
Murat Kartal
Mustafa Bulut
Güllizar Boztoprak
Anşa Özcan
Sebahattin Özcan
Sergülen alkış
Aydın Boztoprak
Yüksel Boztoprak
Hakan Öztürk
Hatice Gökçan
Nezahat Şahin
Murat Karatoprak
Sertif Aksoy
Altun Demir
Mesim Çolak
Fatih Yüksekdağ
Fatma Öztürk
Ahmet Aydın hak sahibi olan bazı isimlerdir.
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