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Ekonomi TOKİ kura sonuçları Kars Sarıkamış TOKİ Sarıkamış kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ kura sonuçları Kars Sarıkamış TOKİ Sarıkamış kura sonuçları

TOKİ Sarıkamış kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye” kapsamında Kars Sarıkamış TOKİ kurası çekildi. TOKİ Sarıkamış TOKİ kentsel dönüşüm projesi kapsamında başvurusunda bulunanlar TOKİ kura sonuçları Kars Sarıkamış TOKİ çekilişi sonuçlarını bir hayli merak ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:02:00 - 2021-06-03 11:09:01
TOKİ kura sonuçları Kars Sarıkamış TOKİ Sarıkamış kura sonuçları

Kars Sarıkamış TOKİ sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin başlamasıyla araştırılmaya başlandı. sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından da kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Sarıkamış TOKİ kura sonuçları ile ev sahibi olanlar kimler?

TOKİ Sarıkamış 2+1 kura çekiliş sonuçları

Göksal Ege

Murat Kartal

Mustafa Bulut

Güllizar Boztoprak

Anşa Özcan

Sebahattin Özcan

Sergülen alkış

Aydın Boztoprak

Yüksel Boztoprak

Hakan Öztürk

Hatice Gökçan

Nezahat Şahin

Murat Karatoprak

Sertif Aksoy

Altun Demir

Mesim Çolak

Fatih Yüksekdağ

Fatma Öztürk

Ahmet Aydın hak sahibi olan bazı isimlerdir. 

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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