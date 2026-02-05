TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi

Milyonlarca vatandaşın ilk ev sahibi olma hayaliyle yakından takip ettiği TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. İl il açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimlerinde şimdiye kadar birçok ilde hak sahipleri belirlendi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan adaylar, kendi illerine sıra ne zaman geleceğini merak ediyor.

TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 Aralık’ta başladı. Kura çekimlerinin 27 Şubat’a kadar devam etmesi planlanıyor.

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Düzce ve Elazığ’da sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bugün ise Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da yapılacak konutlar için kura çekiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura sonuçları, her ilin çekimi tamamlandıktan sonra ilgili il için oluşturulan kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

5-8 Şubat 2026 TOKİ kura çekimi takvimi

Bu hafta noter huzurunda yapılacak TOKİ kura çekim programı şu şekilde açıklandı.

5 Şubat 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370 konut için kura çekimi yapılacak.

6 Şubat 2026 Cuma günü Osmaniye’de 2 bin 990 konutun hak sahipleri belirlenecek.

7 Şubat 2026 Cumartesi günü ise Yalova’da bin 805, Kırıkkale’de bin 736 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura çekimi ne zaman?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz TOKİ tarafından açıklanmadı. En yüksek konut sayısına sahip olması beklenen bu üç büyükşehir için kura tarihleri, TOKİ tarafından ilan edilecek yeni programla birlikte netlik kazanacak.