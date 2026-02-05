  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanı bozuk Gates'ten tornistan! Önce yalan ve asılsız demişti şimdi yaptıklarından özür diledi Trump’tan İran’a nükleer suçlaması! Masaya oturmadan önce "Sarı Kafa"dan şok iddia Zehir tacirlerine jandarmadan ağır darbe! 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti! İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler CHP'li belediye başkanından skandal sözler! HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti Ankara'da hava kirliliği alarm verilecek düzeylerde! 5 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Ekonomi TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi
Ekonomi

TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TOKİ kura bu hafta hangi illerde çekilecek? 5-8 Şubat TOKİ takvimi

500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ederken, gözler bu hafta noter huzurunda yapılacak çekilişlere çevrildi. Peki, 5-8 Şubat tarihleri arasında TOKİ kura çekimi hangi illerde yapılacak?

Milyonlarca vatandaşın ilk ev sahibi olma hayaliyle yakından takip ettiği TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. İl il açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimlerinde şimdiye kadar birçok ilde hak sahipleri belirlendi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşayan adaylar, kendi illerine sıra ne zaman geleceğini merak ediyor.

 

TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 Aralık’ta başladı. Kura çekimlerinin 27 Şubat’a kadar devam etmesi planlanıyor.

 

Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Düzce ve Elazığ’da sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

 

Bugün ise Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da yapılacak konutlar için kura çekiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura sonuçları, her ilin çekimi tamamlandıktan sonra ilgili il için oluşturulan kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

 

5-8 Şubat 2026 TOKİ kura çekimi takvimi

Bu hafta noter huzurunda yapılacak TOKİ kura çekim programı şu şekilde açıklandı.

5 Şubat 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370 konut için kura çekimi yapılacak.

6 Şubat 2026 Cuma günü Osmaniye’de 2 bin 990 konutun hak sahipleri belirlenecek.

7 Şubat 2026 Cumartesi günü ise Yalova’da bin 805, Kırıkkale’de bin 736 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.

 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura çekimi ne zaman?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi henüz TOKİ tarafından açıklanmadı. En yüksek konut sayısına sahip olması beklenen bu üç büyükşehir için kura tarihleri, TOKİ tarafından ilan edilecek yeni programla birlikte netlik kazanacak.

 

TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?
TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?

Ekonomi

TOKİ İstanbul kiralık ev başvuruları ne zaman?

TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?
TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?

Ekonomi

TOKİ başvuru parası iadesi: Nasıl yapılır ve nereden alınır?

TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?
TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?

Ekonomi

TOKİ 26 Ocak kura çekimi hangi il saat kaçta? TOKİ kuraları ne zaman?

TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi
TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi

Ekonomi

TOKİ kura takvimi açıklandı mı? 2-6 Şubat TOKİ kura takvimi

TOKİ Kayseri kura sonuçları belli oldu!
TOKİ Kayseri kura sonuçları belli oldu!

Ekonomi

TOKİ Kayseri kura sonuçları belli oldu!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23