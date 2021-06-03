TOKİ, KoruFlorya’daki AVM ve rezinasları satıyor
TOKİ, İstanbul/Küçükçekmece’de bulunan KoruFlorya’daki 5 katlı alışveriş merkezi ile 26 rezidans daireyi açık artırma ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre yaşamın sürdüğü sitede taşınmaya hazır hemen teslim 3+1, 4+2, 6+2 konutları 2.665.000 TL’den başlayan fiyatlarla %20 peşin 60 ay vade ile açık artırma usulüyle satışa çıkardı. 22 Haziran 2021 tarih ve saat 11.00’da gerçekleştirlecek ihalede ayrıca 5 katlı alışveriş merkezi de (2 katta 63.849,81 m2, 3 katta 95.579,20 m2 AVM alanı) 851.200.000 TL başlangıç fiyatıyla açık artırma usulü ile satılacak.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ