  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabil'de bombalı saldırı: Ölüler var!
Türkiye ile Arnavutluk arasında anlamlı işbirliği
Diyanet Bir-Sen’den sert tepki: Haddinizi bilin...
Bakan Gül: Güçlü toplum diyoruz
Ekonomi TOKİ, KoruFlorya’daki AVM ve rezinasları satıyor
Ekonomi

TOKİ, KoruFlorya’daki AVM ve rezinasları satıyor

TOKİ, İstanbul/Küçükçekmece’de bulunan KoruFlorya’daki 5 katlı alışveriş merkezi ile 26 rezidans daireyi açık artırma ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 13:49:00 -
TOKİ, KoruFlorya’daki AVM ve rezinasları satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre yaşamın sürdüğü sitede taşınmaya hazır hemen teslim 3+1, 4+2, 6+2 konutları 2.665.000 TL’den başlayan fiyatlarla %20 peşin 60 ay vade ile açık artırma usulüyle satışa çıkardı. 22 Haziran 2021 tarih ve saat 11.00’da gerçekleştirlecek ihalede ayrıca 5 katlı alışveriş merkezi de (2 katta 63.849,81 m2, 3 katta 95.579,20 m2 AVM alanı) 851.200.000 TL başlangıç fiyatıyla açık artırma usulü ile satılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay