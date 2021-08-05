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Ekonomi TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı kura sonuçları Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları
Ekonomi

TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı kura sonuçları Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ kura sonuçları Konya Selçuk Ardıçlı! Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap konut belirleme kurası yapıdı. Konya Selçuk Ardıçlı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap kura sonucu sorgulama.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 12:19:00 - 2021-08-05 12:21:21
TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı kura sonuçları Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları

Konya Selçuk Ardıçlı TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. EtapTOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap kura sonucu sorgulama…

TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap kura sonuçları 2 + 1

Hasan Bekler

Kadriye Kargın

Ahmet Hakbil

Sabri Akduman

Mehmet Ali Öztürk
Nihal Ekinci

Kemal Sağlam

Selahattin şahin

Mühremin Küçüksevindi

Molla Gök

Yeter Gümüş

Kubilay Akın

Nebahat Eker

Kazım Dereli TOKİ'den ev kazanan bazı isimler oldu.

TOKİ kura sonuçları için tıklayın

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