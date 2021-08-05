TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı kura sonuçları Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ konut belirleme kura sonuçları
TOKİ kura sonuçları Konya Selçuk Ardıçlı! Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap konut belirleme kurası yapıdı. Konya Selçuk Ardıçlı konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap kura sonucu sorgulama.
Konya Selçuk Ardıçlı TOKİ kuraları çekildi. 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap TOKİ konut belirleme kurası tamamlandı. Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. EtapTOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap kura sonucu sorgulama…
TOKİ Konya Selçuk Ardıçlı 4., 5., 6. Etap kura sonuçları 2 + 1
Hasan Bekler
Kadriye Kargın
Ahmet Hakbil
Sabri Akduman
Mehmet Ali Öztürk
Nihal Ekinci
Kemal Sağlam
Selahattin şahin
Mühremin Küçüksevindi
Molla Gök
Yeter Gümüş
Kubilay Akın
Nebahat Eker
Kazım Dereli TOKİ'den ev kazanan bazı isimler oldu.
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