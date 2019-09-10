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TOKİ konutlarında cayma olur mu? TOKİ evi geri iade edilir mi?

TOKİ Türkiye’nin farklı noktalarına konut yapmaya devam ediyor. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bir yandan TOKİ konut başvurusu yapılıyor, bir yanda TOKİ kura çekilişleri yapılıyor, bir yandan da TOKİ konutları teslim ediliyor. TOKİ cayma süresi ne kadar? TOKİ tarafından yapılan konutlardan ev sahibi olanlar ya da başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ konutlarından vazgeçebilir mi, vazgeçerse ne olur? Başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim? TOKİ'den ev sahibi olanlar evi geri iade edebilir mi? TOKİ konutlarında cayma nasıl olur? İşte detaylar.

10 Eylül 2019 Salı 16:41
TOKİ konutlarında cayma olur mu? TOKİ evi geri iade edilir mi?

TOKİ Türkiye’nin farklı noktalarına konut yapmaya devam ediyor. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bir yandan TOKİ konut başvurusu yapılıyor, bir yanda TOKİ kura çekilişleri yapılıyor, bir yandan da TOKİ konutları teslim ediliyor.  Peki TOKİ tarafından yapılan konutlardan ev sahibi olanlar ya da başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ konutlarından vazgeçebilir mi, vazgeçerse ne olur? TOKİ'den ev sahibi olanlar evi geri iade edebilir mi? TOKİ konutlarında cayma nasıl olur? İşte detaylar.

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Talep örgütlenmesine başvuruda bulunanların konut almaktan vazgeçmesi halinde başvuru bedelleri geri ödeniyor mu?

Evet. Başvuru bedeli geri ödenmektedir.

Başvuru yaptıktan sonra vazgeçersem ne olur? Başvuru ücretini geri alabilir miyim?

Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.

 

 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:41
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