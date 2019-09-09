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TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konut başvuruları, satışları, kura sonuçları konut teslim tarihleri

TOKİ’den konut başvurusu yapan ve bu başvurusu sonucunda çekilen kura neticesinde hak sahibi olan vatandaşlar Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709 konut ne zaman teslim edilecek, Adiyaman için kat kurası ve ödeme ne zaman yapılacak, Eskişehir TOKİ Zincirlikuyu kat daire kuraları ne zaman çekilecek ne zaman, Gebze Kirazpınar konutları için sözleşme tarihleri ne zaman, Adana buruk 825 adet toki ne zaman teslim edilecek? sorularının yanında İskenderun Düğünyurdu TOKİ 1.etap 1053 konut ne zaman teslim edilecek? Kayaşehir projesi için ne zaman sözleşme imzalanacak? TOKİ Kayaşehir konutlarının inşaata ne zaman başlanacak? sorusu da hak sahipleri tarafından sorulmakta. İşte TOKİ konutları teslim tarihlerine ilişkin TOKİ tarafından yapılan açıklama.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:38
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ konut başvuruları, satışları, kura sonuçları konut teslim tarihleri

TOKİ’den konut başvurusu yapan ve bu başvurusu sonucunda çekilen kura neticesinde hak sahibi olan vatandaşlar Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709 konut ne zaman teslim edilecek, Adiyaman için kat kurası ve ödeme ne zaman yapılacak, Eskişehir TOKİ Zincirlikuyu kat daire kuraları ne zaman çekilecek ne zaman, Gebze Kirazpınar konutları için sözleşme tarihleri ne zaman, Adana buruk 825 adet toki ne zaman teslim edilecek? sorularının yanında İskenderun Düğünyurdu TOKİ 1.etap 1053 konut ne zaman teslim edilecek? Kayaşehir projesi için ne zaman sözleşme imzalanacak? TOKİ Kayaşehir konutlarının inşaata ne zaman başlanacak? sorusu da hak sahipleri tarafından sorulmakta. İşte TOKİ konutları teslim tarihlerine ilişkin TOKİ tarafından yapılan açıklama.

Adana buruk TOKİ 825 adet konutları ne zaman teslim edilecek?

"Teslime yönelik çalışmaların devam etmesi sebebi ile henüz net bir teslim tarihi belirlenmemiştir."

Eskişehir TOKİ Zincirlikuyu kat daire kuraları ne zaman çekilecek ne zaman?

"Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır."

Gebze Kirazpınar TOKİ konutları için sözleşme tarihleri ne zaman?

"Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşları temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Konya meram gödene 804 konut ne zaman teslim edilecek?

Söz konusu proje için firmanın tasfiye kararı değerlendirilmekte olup, sonuca göre İdaremiz tarafından gerekli işlemler yapılacaktır."

Istanbul Basaksehir Ayazma TOKİ'den ev çıktı ne zaman kura çekilip sözleşme yapılacak?

"Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir.

Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır."

Konya meram Gödene TOKİ 804 konut ne zaman teslim edilecek?

"Söz konusu proje için firmanın tasfiye kararı değerlendirilmekte olup, sonuca göre İdaremiz tarafından gerekli işlemler yapılacaktır."

Kırıkkale ili merkez ilçesi Yenimahalle TOKİ 1. etap 2. kısım 387 konut teslim tarihi ne zaman?

"Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yenimahalle İlçesi ( Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ) 1 Etap 2Kısım 387 Adet Konut projemiz %85 inşaat aşamasında olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim işlemlerine başlanacaktır."

Kayaşehir projesi için ne zaman sözleşme imzalanacak? TOKİ Kayaşehir konutlarının inşaata ne zaman başlanacak?

"50 Bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul ilinde yapılması planlanan konut projelerimizin inşası henüz başlamamış olup projenin ihalesi yapılarak inşaat çalışmaları başlatılacaktır.

Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları çekilerek sözleşmeler imzalanacaktır."

Kırıkkale ili merkez ilçesi Yenimahalle 1etap 2 kısım 387 konut teslim tarihi ne zaman?

"Kırıkkale İli Merkez İlçesi Yenimahalle İlçesi ( Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ) 1 Etap 2Kısım 387 Adet Konut projemiz %85 inşaat aşamasında olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim işlemlerine başlanacaktır.'

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:38
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
  4. TOKİ konut başvuruları nereye yapılacak?
  5. toki satışları
  6. toki kura sonuçları
  7. toki konut teslim tarihleri
  8. Eskişehir TOKİ Zincirlikuyu kat daire kuraları ne zaman çekilecek ne zaman?
  9. Adana buruk 825 adet toki ne zaman teslim edilecek?
  10. Gebze Kirazpınar konutları için sözleşme tarihleri ne zaman?
  11. Konya meram gödene 804 konut ne zaman teslim edilecek?
  12. Konya meram Gödene TOKİ 804 konut ne zaman teslim edilecek?
  13. Kırıkkale ili merkez ilçesi Yenimahalle TOKİ 1. etap 2. kısım 387 konut teslim tarihi ne zaman?
  14. Kayaşehir projesi için ne zaman sözleşme imzalanacak?
  15. TOKİ Kayaşehir konutlarının inşaata ne zaman başlanacak?
  16. Kırıkkale ili merkez ilçesi Yenimahalle 1etap 2 kısım 387 konut teslim tarihi ne zaman?
  17. Istanbul Basaksehir Ayazma TOKİ'den ev çıktı ne zaman kura çekilip sözleşme yapılacak?

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