TOKİ, konut, ticaret ve muhtelif arsa satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre TOKİ, Gönen, Karesi ve Marmara’da bulunan 29 adet konut, ticaret ve muhtelif arsa satışı için açık artırma usulü ihaleye çıktı. %25 peşin kalanı 36 ay vade seçeneğiyle satılacak arsaların ihalesi 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak. Vadeli satışlarda, ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla % 12.5 oranında uygulanacak. Salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara ve Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı/İzmir adresinde olacak.

Açık artırmaya evinizden, işyerinizden, interneti olan her yerden aynı anda canlı katılınabilecek. Açık artırmaya internet katılım için kayıtlar 11.10.2022 salı günü saat 10.30’a kadar alınacak.

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