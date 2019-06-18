0553 313 94 23

TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula

Kilis'te inşa edeceğimiz 150 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi. TOKİ'den konut çıkanlar sevinirken, kura sonuçlarıyla ev sahibi olamayanlar ise gözyaşlarına boğuldu.

18 Haziran 2019 Salı 14:14
TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula

Kilis'te inşa edeceğimiz 150 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi. TOKİ'den konut çıkanlar sevinirken, kura sonuçlarıyla ev sahibi olamayanlar ise gözyaşlarına boğuldu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kilis’te yaptırılacak konutlar için kura çekilişi yapıldı. 918 kişinin TOKİ’den konut almak için başvurması üzerine 2+1 100 adet konut, 3+1 50 konut için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Başvurular öncesi 500 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut yapılacağı belirtilmiş ancak daha sonra TOKİ tarafından 150 adet konut yapılmasına karar verilmişti. Konut almak için başvuran dar gelirli vatandaşlar ile şehit aileleri ve gaziler için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Kurada ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise konut sayısının düşürülmesine tepki gösterdi.

TOKİ yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik, Noter kurasıyla 150 hak sahibinin belirlendiğini ifade ederek, "Kilisli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun, konut sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, Kilis’te projelerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki kura çekimlerinde onlara da çıkar. 100 adet 2+1 konut, 50 tane de 3+1 konut projemiz var. Bugün burada sadece hak sahibi olanlar için kura çekimi yapıldı. Daha sonra konut belirleme kurasına katılacaklar" dedi.

TOKİ Kilis kura sonuçları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:14
  1. TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
  2. TOKİ Kilis kura sonuçları
  3. TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hizmet-İş kortejinden Mursi için gıyabi cenaze namazı
    1. Hizmet-İş kortejinden Mursi için..
    2. Başkan Söğüt; “15 branşta hizmet veren..
    3. "AK Parti'ye ders vereceğiz" diyenler,..
    4. Hacılar’da el sanatları sergisi
    5. Darıca’da selden sonra başlatılan..
    6. Sepaş Enerji Buluşmaları’nın ilki..
    7. Zorlu Enerji’nin Yeşil Kredisi ‘En İyi..
    8. Hasan Ali Yener kimdir? Hasan Ali..
    9. Said Mursi için Gebze’de gıyabi cenaze..
    10. Muhammed Mursi için gıyabi cenaze..
    11. Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi..
    12. Sason’da Mursi için gıyabi cenaze..
    13. Pakistan'da mahsur kalan 7 dağcıdan..
    14. Bolu'da otomobil dereye düştü! 3 ölü
    15. Konya’da Mursi için gıyabi cenaze..
    16. Türksat, engelliler ve yaşlılar için..
    17. Avrupa’nın biberi Yenişehir’den
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi..
    19. Spot piyasada elektrik fiyatları
    20. Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması