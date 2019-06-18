TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula

Kilis'te inşa edeceğimiz 150 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. İşte TOKİ Kilis kura sonuçları isim listesi. TOKİ'den konut çıkanlar sevinirken, kura sonuçlarıyla ev sahibi olamayanlar ise gözyaşlarına boğuldu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Kilis’te yaptırılacak konutlar için kura çekilişi yapıldı. 918 kişinin TOKİ’den konut almak için başvurması üzerine 2+1 100 adet konut, 3+1 50 konut için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Başvurular öncesi 500 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut yapılacağı belirtilmiş ancak daha sonra TOKİ tarafından 150 adet konut yapılmasına karar verilmişti. Konut almak için başvuran dar gelirli vatandaşlar ile şehit aileleri ve gaziler için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Kurada ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise konut sayısının düşürülmesine tepki gösterdi.

TOKİ yetkilisi Hasan Hüseyin Çelik, Noter kurasıyla 150 hak sahibinin belirlendiğini ifade ederek, "Kilisli vatandaşlara hayırlı uğurlu olsun, konut sahibi olamayan vatandaşlarımız üzülmesinler, Kilis’te projelerimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonraki kura çekimlerinde onlara da çıkar. 100 adet 2+1 konut, 50 tane de 3+1 konut projemiz var. Bugün burada sadece hak sahibi olanlar için kura çekimi yapıldı. Daha sonra konut belirleme kurasına katılacaklar" dedi.

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