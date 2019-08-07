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TOKİ Kayabaşı konutlarının hak sahipleri ne zaman sözleşme imzalayacak?

TOKİ İstanbul Kayabaşı konutlarına ilişkin kura sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. TOKİ çekiliş sonuçlarından sonra hak sahiplerinin sözleşme imzalayacaklardı. Hak sahipleri İstanbul Kayabaşı konutlarının hak sahipleri ne zaman sözleşme imzalayacak? sorusunu TOKİ’ye soruyor. Peki İstanbul Kayabaşı konutlarının hak sahipleri ne zaman sözleşme imzalayacak? sorusuna TOKİ ne cevap verdi?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:33
TOKİ Kayabaşı konutlarının hak sahipleri ne zaman sözleşme imzalayacak?

TOKİ İstanbul Kayabaşı konutlarına ilişkin kura sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. TOKİ çekiliş sonuçlarından sonra hak sahiplerinin sözleşme imzalayacaklardı. Hak sahipleri İstanbul Kayabaşı konutlarının hak sahipleri ne zaman sözleşme imzalayacak? sorusunu TOKİ’ye soruyor. Peki İstanbul Kayabaşı konutlarının hak sahipleri ne zaman sözleşme imzalayacak? sorusuna TOKİ ne cevap verdi?

TOKİ’den İstanbul Kayabaşı konutlarının hak sahipleri ne zaman sözleşme imzalayacak? Sorusuna verilen cevapta, “Konut projemizde hak sahipliği belirleme kurasından sonraki işlemler yer belirlenmesi ve ihalesi yapıldıktan sonra projemizin inşaatların belirli bir seviyeye gelmesinin ardından şerefiyeli konut fiyatları belirlenmekte ve hak sahiplerimiz için konut belirleme kurası çekilerek sözleşmeler imzalatılmaktadır.” denildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:33
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