Merakla beklenen sosyal konut projesinin detayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle ilgili olarak önemli detaylar paylaştı. Peki, isteyen istediği şehirde TOKİ başvurusu yapabilir mi?

TOKİ istenilen şehir için başvuru yapılır mı? TOKİ ikamet zorunluluğu var mı?

Sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir” diye konuştu.