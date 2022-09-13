  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TOKİ istenilen şehir için başvuru yapılır mı? TOKİ ikamet zorunluluğu var mı?
Aktüel

TOKİ istenilen şehir için başvuru yapılır mı? TOKİ ikamet zorunluluğu var mı?

TOKİ başvuru şartları | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ projesinin detaylarını paylaştı. Vatandaşlar ise TOKİ’den ev alabilmek için hangi şartların sağlanması gerektiğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:10:00 -
TOKİ istenilen şehir için başvuru yapılır mı? TOKİ ikamet zorunluluğu var mı?

Merakla beklenen sosyal konut projesinin detayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyle ilgili olarak önemli detaylar paylaştı. Peki, isteyen istediği şehirde TOKİ başvurusu yapabilir mi?

TOKİ istenilen şehir için başvuru yapılır mı? TOKİ ikamet zorunluluğu var mı?

Sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23