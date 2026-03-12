  • İSTANBUL
TOKİ İstanbul kura takvimi! Hangi ilçede ne zaman kura çekilecek?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul etabı için geri sayım başladı. 100 bin konut için yapılacak kura çekimi hangi tarihlerde yapılacak? Peki, TOKİ çekilişler ne zaman başlayacak?

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesinde kura süreci devam ederken gözler İstanbul etabına çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede İstanbul için kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listeleri yayımlandı. Başvuru yapan vatandaşlar, isimlerinin yer aldığı listeleri TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabiliyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kura sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, “500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul'umuzda yaşanıyor.Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız” dedi.

Bu açıklamaya göre TOKİ İstanbul kura çekimlerinin Ramazan Bayramı sonrasında, 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

 

TOKİ İstanbul kura çekilişi nasıl yapılacak?

100 bin konut için yapılacak kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hak sahiplerini belirleyecek çekilişlerin canlı yayınlanması planlanıyor. Böylece başvuru yapan vatandaşlar süreci anlık olarak takip edebilecek.

 

TOKİ İstanbul konutları hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ İstanbul projesi kapsamında Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek. Ancak konutların hangi ilçelerde yapılacağına ilişkin detaylı dağılım henüz açıklanmadı. İlçe bazındaki kura takviminin çekiliş sürecine yakın günlerde duyurulması bekleniyor.

