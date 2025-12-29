TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura süreci resmen başladı. İlk kura çekimi 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman’da gerçekleştirilirken, milyonlarca başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih beklentisi giderek artıyor. 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, kura takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ kura süreci nasıl başladı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular 10 Kasım ile 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Toplamda 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, bu başvuruların 5 milyon 300 bini geçerli sayıldı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 itibarıyla Adıyaman’da başladı. Çekilişler, TOKİ tarafından açıklanan takvim doğrultusunda il il devam edecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kuraları ne zaman?

En fazla başvurunun geldiği İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekim tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ yetkilileri tarafından paylaşılan resmi takvime göre kura çekimleri sıralı şekilde ilerliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için tarih ve saat bilgisi, çekiliş sırası yaklaştıkça TOKİ tarafından duyurulacak. Açıklama yapıldığında haberlerimizde bu konuya yer vereceğiz.

TOKİ kura çekimleri hangi illerde devam ediyor?

29 Aralık 2025’te Adıyaman ile başlayan kura süreci, 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari ile devam edecek. Ocak ayının ilk haftasında ise Siirt ve Van, ardından Mardin, Ağrı ve Batman için kura çekimleri gerçekleştirilecek. Büyükşehirlerin kura tarihleri ise bu sürecin tamamlanmasının ardından netleşecek.