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TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ ilk kura neresi için çekilecek?

İstanbul TOKİ projesine başvuru yapanlar için geri sayım başladı. 50 bin sosyal konut için Türkiye genelinde kuralar devam ediyor. İstanbul'da TOKİ evlerine başvuran adaylar ise kuraların ne zaman yapılacağını merak ediyor. İstanbul TOKİ kuraları için vakit azaldı. Peki, ilk kura hangi bölge için yapılacak? TOKİ İstanbul konutları için çekiliş ne zaman? İşte ayrıntılar...

14 Haziran 2019 Cuma 23:06
TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ ilk kura neresi için çekilecek?

İstanbul TOKİ projesine başvuru yapanlar için geri sayım başladı. 50 bin sosyal konut için Türkiye genelinde kuralar devam ediyor. İstanbul'da TOKİ evlerine başvuran adaylar ise kuraların ne zaman yapılacağını merak ediyor. İstanbul TOKİ kuraları için vakit azaldı. Peki, ilk kura hangi bölge için yapılacak? TOKİ İstanbul konutları için çekiliş ne zaman? İşte ayrıntılar...

İstanbul TOKİ ilk kura neresi için yapılacak?

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

İstanbul TOKİ kurası ne zaman?

İstanbul'un kurası da 26 Haziran'da başlıyor ve temmuzun ilk haftasında tamamlanacak. İstanbul'da toplam 6 bin 300 kura çekilecek.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:06
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