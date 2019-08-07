TOKİ’den ev alacak vatandaşlar ile TOKİ kura sonuçları sonrası hak sahibi olan vatandaşlar en çok da TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğini merak ediyor. TOKİ konut teslim tarihinen merak edilen illerin başında Gaziantep geliyor. TOKİ Gaziantep Kuzeysehir 2.etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusunu soruyor.

TOKİ konutları teslim tarihi ne zaman?TOKİ Gaziantep Kuzeysehir 2.etap 749 konutları ne zaman teslim edilecek? sorusuna TOKİ şu şekilde cevap verdi: "Söz konusu proje için henüz teslim tarihi belirlenmemiş olup en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi hassasiyetle için çalışmalar devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı idaremiz web sitesi www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.”

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