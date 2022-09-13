TOKİ evler ne zaman teslim edilecek? TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutların hedeflenen teslim tarihi açıkladı. Peki, TOKİ evleri ne zaman kaç sene sonra teslim edilecek?
TOKİ sosyal konut projesi için start verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, TOKİ evler ne zaman alınabilecek?
TOKİ evler ne zaman teslim edilecek? TOKİ sosyal konut projesi teslim tarihi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesine ilişkin detayları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin konutları 2 yılda teslim etmek olduğunu da belirtti.