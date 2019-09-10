TOKİ Eskişehir Odunpazarı Mamuca yolu 125 adet konutların sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Eskişehir Mamuca yolu 125 adet TOKİ konutlarının sözleşmesi ne zaman imzalanacak? sorusunu hak sahipleri tarafından sorulmakta.

TOKİ Eskişehir Odunpazarı Mamuca 125 adet konutlarının hak sahipleri 4 Temmuz’da çekilen kura sonucu belli oldu. Hak sahipleri TOKİ Eskişehir Odunpazarı konutlarının sözleşme tarihini merak ediyor. Kat kuraları ve sözleşme imzalama tarihleri henüz belirlenmemiş olup çalışmalar devam etmektedir. Gelişmeleri kurumun internet sitesi adresinden takip edebilirsiniz.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş Taşbaşı Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Eskişehir il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutlarında cayma nasıl olur?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

KDV ödenmesi

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.