0553 313 94 23

TOKİ Eskişehir Odunpazarı Mamuca yolu 125 adet konutların sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Eskişehir Mamuca yolu 125 adet TOKİ konutlarının sözleşmesi ne zaman imzalanacak? sorusunu hak sahipleri tarafından sorulmakta.

10 Eylül 2019 Salı 15:14
TOKİ Eskişehir Odunpazarı Mamuca yolu 125 adet konutların sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Eskişehir Mamuca yolu 125 adet TOKİ konutlarının sözleşmesi ne zaman imzalanacak? sorusunu hak sahipleri tarafından sorulmakta. 

TOKİ Eskişehir Odunpazarı Mamuca 125 adet konutlarının hak sahipleri 4 Temmuz’da çekilen kura sonucu belli oldu. Hak sahipleri TOKİ Eskişehir Odunpazarı konutlarının sözleşme tarihini merak ediyor. Kat kuraları ve sözleşme imzalama tarihleri henüz belirlenmemiş olup çalışmalar devam etmektedir. Gelişmeleri kurumun internet sitesi adresinden takip edebilirsiniz.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.Ş Taşbaşı Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Eskişehir il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutlarında cayma nasıl olur?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

KDV ödenmesi

Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:14
  1. TOKİ konutlarında cayma nasıl olur?
  2. TOKİ Eskişehir Odunpazarı Mamuca yolu 125 adet konutların sözleşmesi ne zaman imzalanacak?
  3. TOKİ Eskişehir Odunpazarı konut sözleşme tarihi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Çobanbey’e ziyaret
    3. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    4. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    5. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    6. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    7. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    8. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    9. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    10. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    11. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    12. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    13. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    14. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    15. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    16. Şehit babası Mehmet Demir son..
    17. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    18. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    19. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    20. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    21. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    22. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    23. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    24. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    25. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    26. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    27. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    28. Köyde uyuşturucu operasyonu
    29. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    30. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!