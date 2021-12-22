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Ekonomi TOKİ Delice kura sonuçları Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Delice kura sonuçları Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Delice kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Tosya 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Kırıkkale Delice kura çekiliş sonuçları isim listesi Kırıkkale Delice konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 11:02:00 - 2021-12-22 11:08:35
TOKİ Delice kura sonuçları Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kırıkakle Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay Şehirleşme projesi kapsamında Delice konut kurası gerçekleştirildi. Delice TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kırıkkale Delice kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİDelice kura sonucu sorgulama listesi.

Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi

Nail Özden

Pervin Yüksel Onat

Muhamed Davut Ünalmış
Ufuk Gültekin

Erkan Delice
Asime Çalışkan

Kemal Kesercioğlu

İlhami Kozan

Bilal Kızılhan

Yunus Emre Gültekin
Emine Dursuner

Samed Demirci

Furkan Taha Uyan

Yasin Çalışkan

Muzaffer Yenigün

Hüsamettin Özdem

Şükrüye Karayel

Samed Tuncel

Halit Şencan

Şefik Bozdağ

İbrahim Açıkgül

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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