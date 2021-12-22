TOKİ Delice kura sonuçları Kırıkkale Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Delice kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Tosya 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Kırıkkale Delice kura çekiliş sonuçları isim listesi Kırıkkale Delice konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Kırıkakle Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay Şehirleşme projesi kapsamında Delice konut kurası gerçekleştirildi. Delice TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Kırıkkale Delice kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİDelice kura sonucu sorgulama listesi.
Delice TOKİ kura sonuçları isim listesi
Nail Özden
Pervin Yüksel Onat
Muhamed Davut Ünalmış
Ufuk Gültekin
Erkan Delice
Asime Çalışkan
Kemal Kesercioğlu
İlhami Kozan
Bilal Kızılhan
Yunus Emre Gültekin
Emine Dursuner
Samed Demirci
Furkan Taha Uyan
Yasin Çalışkan
Muzaffer Yenigün
Hüsamettin Özdem
Şükrüye Karayel
Samed Tuncel
Halit Şencan
Şefik Bozdağ
İbrahim Açıkgül
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın