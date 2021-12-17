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Ekonomi TOKİ Bursa Harmancık kura sonuçları Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi
Ekonomi

TOKİ Bursa Harmancık kura sonuçları Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Harmancık kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Bursa Harmancık 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Harmancık kura çekiliş sonuçları isim listesi Bursa Harmancık konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:40:00 - 2021-12-17 11:42:06
TOKİ Bursa Harmancık kura sonuçları Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Bursa Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Harmancık konut kurası gerçekleştirildi. Harmancık TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Harmancık kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Harmancık kura sonucu sorgulama listesi.

Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi

Kübra Özkan

Engin Kahveci

İbrahim Akkuş
Neşe Yıldırım

Metin Ünal

Gülay Uludağ

Aslı Dursun

Ramazan Sevem

Melahat Sönmez

Zeki Cihan

Sinem Akan

Ayşe Alpay ALtın
Mehmet Saraç
Süleyman Mete Oğraş

Uğur AHmet Yıldırım

Ayşe Kaplan

Abdullah Acar

Cumhur Balı

Hüseyin Paksu

Ahmet Çınar

Mustafa OK

Hacer Özakyüz
Elif Altın

Ümit Saltık

HacerDayan

Yasin Harman

Hasan Yaşar Katırcı
Mustafa Eçe

TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın 

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