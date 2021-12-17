TOKİ Bursa Harmancık kura sonuçları Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi
TOKİ Harmancık kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Bursa Harmancık 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Harmancık kura çekiliş sonuçları isim listesi Bursa Harmancık konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
TOKİ Bursa Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Harmancık konut kurası gerçekleştirildi. Harmancık TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Harmancık kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Harmancık kura sonucu sorgulama listesi.
Harmancık TOKİ kura sonuçları isim listesi
Kübra Özkan
Engin Kahveci
İbrahim Akkuş
Neşe Yıldırım
Metin Ünal
Gülay Uludağ
Aslı Dursun
Ramazan Sevem
Melahat Sönmez
Zeki Cihan
Sinem Akan
Ayşe Alpay ALtın
Mehmet Saraç
Süleyman Mete Oğraş
Uğur AHmet Yıldırım
Ayşe Kaplan
Abdullah Acar
Cumhur Balı
Hüseyin Paksu
Ahmet Çınar
Mustafa OK
Hacer Özakyüz
Elif Altın
Ümit Saltık
HacerDayan
Yasin Harman
Hasan Yaşar Katırcı
Mustafa Eçe
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın