  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TOKİ bu hafta hangi il kuraları çekilecek 21 Kasım Pazartesi | TOKi İstanbul kuraları ne zaman?
Aktüel

TOKİ bu hafta hangi il kuraları çekilecek 21 Kasım Pazartesi | TOKi İstanbul kuraları ne zaman?

TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 31 Ekim’de sona erdi. 7 Kasım itibariyle kura çekimleri başladı. Vatandaşlar ise bu hafta hangi illerdeki projeler için kura çekimleri olacağını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-20 16:55:00 -
TOKİ bu hafta hangi il kuraları çekilecek 21 Kasım Pazartesi | TOKi İstanbul kuraları ne zaman?

TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Proje başvurusunda bulunanlar ise kura takvimini sık sık araştırıyor. Kura çekimleri 7 Kasım’da başladı. Kuralar belirlenen takvime göre çekiliyor. Peki, bu hafta hangi iller için kura çekimi var?

TOKİ bu hafta hangi il kuraları çekilecek 21 Kasım Pazartesi | TOKi İstanbul kuraları ne zaman?

TOKİ kuralarının 2023 yılının mart ayının sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Kura takvimi 10 günlük olarak açıklanıyor. Henüz açıklanan takvimde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler yer almıyor. TOKİ kuraları belirlenen merkezlerde noter huzurunda çekiliyor. Dileyen vatandaşlar merkezlere gidebiliyor ya da kura törenini canlı olarak takip edebiliyor. TOKİ kura çekimleri ‘toki.tv’ web sitesinden naklen yayımlanıyor.

21 Kasım 2022-Erzincan 1.147 konut

22 Kasım 2022-Tunceli 250 konut

23 Kasım 2022-Elazığ 1.831 konut

24 Kasım 2022-Adıyaman 2.650 konut

26 Kasım 2022-Malatya 2.791 konut

28 Kasım 2022-Diyarbakır 5.500 konut

TOKİ kurada çıkmayan başvuru ücretini alacak mı ne zaman 2022?
TOKİ kurada çıkmayan başvuru ücretini alacak mı ne zaman 2022?

Ekonomi

TOKİ kurada çıkmayan başvuru ücretini alacak mı ne zaman 2022?

Batı Karadeniz'de tezgahlar balıklarla şenlendi! İşte fiyatı
Batı Karadeniz'de tezgahlar balıklarla şenlendi! İşte fiyatı

Ekonomi

Batı Karadeniz'de tezgahlar balıklarla şenlendi! İşte fiyatı

Çin'de 'ekonomi' alarmı! Hedefi yüzde 5 olarak belirlediler
Çin'de 'ekonomi' alarmı! Hedefi yüzde 5 olarak belirlediler

Ekonomi

Çin'de 'ekonomi' alarmı! Hedefi yüzde 5 olarak belirlediler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23