TOKİ İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında alındı. Proje başvurusunda bulunanlar ise kura takvimini sık sık araştırıyor. Kura çekimleri 7 Kasım’da başladı. Kuralar belirlenen takvime göre çekiliyor. Peki, bu hafta hangi iller için kura çekimi var?

TOKİ bu hafta hangi il kuraları çekilecek 21 Kasım Pazartesi | TOKi İstanbul kuraları ne zaman?

TOKİ kuralarının 2023 yılının mart ayının sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor. Kura takvimi 10 günlük olarak açıklanıyor. Henüz açıklanan takvimde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler yer almıyor. TOKİ kuraları belirlenen merkezlerde noter huzurunda çekiliyor. Dileyen vatandaşlar merkezlere gidebiliyor ya da kura törenini canlı olarak takip edebiliyor. TOKİ kura çekimleri ‘toki.tv’ web sitesinden naklen yayımlanıyor.

21 Kasım 2022-Erzincan 1.147 konut

22 Kasım 2022-Tunceli 250 konut

23 Kasım 2022-Elazığ 1.831 konut

24 Kasım 2022-Adıyaman 2.650 konut

26 Kasım 2022-Malatya 2.791 konut

28 Kasım 2022-Diyarbakır 5.500 konut