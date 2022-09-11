TOKİ başvuruları ne zaman? TOKİ asgari ücretliler ne kadar taksit ödeyecek?

Milyonlar, TOKİ sosyal konut projesinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ daire fiyatları belli oldu mu?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağustos ayında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından TOKİ müjdesinde bulunmuştu. Peki, başvurular ne zaman gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül Salı günü TOKİ projesiyle ilgili önemli açıklamada bulunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni TOKİ sosyal konut projesine ilişkin detayları paylaştı.

Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti.

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

Bakan Kurum daha önce yaptığı bir açıklamada projeyle ilgili detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Eylül’de açıklanacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ projesiyle ilgili, "Bu kampanyanın vatandaşlarımızı çok çok olumlu istikamette etkileyeceğine inanıyoruz. Burada sadece konut değil aynı şekilde arsa projemiz var. 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'ben kendim yapacağım' diyorsa, onlara da 'buyur kardeşim 100 bin arsa var. Kendin de yapabilirsin' diyoruz, Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlayacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir" dedi.