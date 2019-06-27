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TOKİ Başakşehir kura sonuçları | Tuzla, Silivri kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Başakşehir kura sonuçları TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri merak ediliyor. Tuzla, Silivri kura çekilişi ne zaman? TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için kura çekimleri devam ederken, TOKİ Silivri Tuzla kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. TOKİ çekiliş takvimine göre 27 Haziran tarihinde Başakşehir projesinin 3+1 konutları için kura çekilişi yapılacak. Silivri Tuzla projesine başvuran adaylar da çekiliş tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. Peki TOKİ Tuzla ve Silivri kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

27 Haziran 2019 Perşembe 15:05
TOKİ Başakşehir kura sonuçları | Tuzla, Silivri kura çekilişi ne zaman?

TOKİ Başakşehir kura sonuçları TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri merak ediliyor. Tuzla, Silivri kura çekilişi ne zaman? TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için kura çekimleri devam ederken, TOKİ Silivri Tuzla kura çekilişi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. TOKİ çekiliş takvimine göre 27 Haziran tarihinde Başakşehir projesinin 3+1 konutları için kura çekilişi yapılacak. Silivri Tuzla projesine başvuran adaylar da çekiliş tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı. Peki TOKİ Tuzla ve Silivri kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği 50 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ sosyal konut projelerine binlerce başvuru yapıldı. 50 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağını oluşturen TOKİ Kayabaşı konutları kura çekilişleri son dakika devam ediyor. TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ İstanbul Kayabaşı kura sonuçları sorgulama ekranı ile TOKİ Kayabaşı çekilişi kura sonuçları isim listesi.

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı TOKİ konutları çekilişi saat 10.00'da başladı. TOKİ kura çekilişi canlı izlemek isteyen vatandaşlar haberimizin detayında canlı yayına ulaşabilir. TOKİ İstanbul Kayabaşı kura çekiliş sonuçları son dakika isim listesi sorgula yayından sonra haberimizde olacak. TOKİ canlı yayın kura çekişi başladı! İstanbul’da dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için inşaa edilen, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 4 bin 467 konutun bir kısmının kura çekilişi bugün canlı yayında belirleniyor. Geçtiğimiz aylarda başvuruları toplanan konutlar için müjdeli haber bekleyen vatandaşlara sonuç kazanmasalar dahi SMS ile bildirilecek. Başakşehir, Kayaşehir, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde yapılan konutlar için kura tarihleri de haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

TUZLA KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yüzbinlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü çekilen Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2 1 nitelikli 2 bin 338 konutun ardından, 27 Haziran Perşembe günü ise 3 1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Silivri ve Tuzla kura çekilişleri ne zaman?

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma'da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere'de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:05
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