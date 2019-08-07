TOKİ açık satış yöntemi nedir? TOKİ açık satış nasıl yapılır, TOKİ açık satış şartları 2019

TOKİ Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ başvuru şartları merak edilen TOKİ konutları uygun fiyatlarla vatandaşları sunulmakta. Peki TOKİ açık satış yöntemi nedir?

Dar ve orta gelirlilere yönelik olarak üretilen sosyal konut projelerinin kura yöntemi ile satışı gerçekleşten sonra proje kapsamında TOKİ stoklarında kalan konutlar açık satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Açık satışın hangi iller arasında gerçekleştirileceği, konutların niteliği ve fiyatları ile başvurulacak banka ve diğer koşullar TOKİ tarafından ilan edilmektedi. Bu yöntemde, konut satın alma hakkı ve konut belirleme önceliği başvuru sırasına göre, kullanıldırılmadadır. İdaremizin kaynak geliştirme amacıyla Arsa Satışı karşılığı gelir paylaşımı modeli çerçevesinde yürüttüğü projelerde uygulanan satış yöntemlerinden biri olarak da açık satış yöntemi uygulanmaktadır Bu yöntem ile yapılan satışlarda, konut alıcıları ilgili banka şubelerinden seçtikleri konutun peşinat tutarını yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalarlar. Peşinat bedeli borç bakiyesinden düşürülerek kalan tutar taksitlendirilir.