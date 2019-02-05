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TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı

TOKİ, açık artırma usulü üzerinden 30 ilde207 iş yeri ile 20 ilde 70 konutu satışa çıkaracak.

05 Şubat 2019 Salı 11:55
TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde 207 iş yeri ile 20 ilde 70 konutu “açık artırma” ile satışa sundu. Açık artırma, 19 Şubat Salı günü saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Alıcılar ayrıca “www.emlakyonetim.com.tr” internet adresinden de teklif verebilecek.

180 aya kadar vade imkanı

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak’ta satışa sunulan iş yerlerine alıcılar yüzde 10, 15, 25, 40 ve 50 peşin, 36, 60, 120, 180 ay vade ile sahip olabilecekler.

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon’da satışa sunulan konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:55
  1. Karabük
  2. Kırıkkale
  3. Karaman
  4. Zonguldak
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Trabzon
  8. Tokat
  9. Tekirdağ
  10. Sivas
  11. Sakarya
  12. Niğde
  13. Nevşehir
  14. Kahramanmaraş
  15. Malatya
  16. Kütahya
  17. Konya
  18. Kocaeli
  19. Kırşehir
  20. Kayseri
  21. İzmir
  22. Hatay
  23. Gaziantep
  24. Eskişehir
  25. Erzurum
  26. Erzincan
  27. Diyarbakır
  28. Denizli
  29. Çorum
  30. Çankırı
  31. Bursa
  32. Bitlis
  33. Bilecik
  34. Balıkesir
  35. Ankara
  36. Amasya
  37. Afyon
  38. Adana
  39. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  40. açık artırma
  41. TOKİ
  42. TOKİ İstanbul Hizmet Binası

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