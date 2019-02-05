TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı TOKİ, açık artırma usulü üzerinden 30 ilde207 iş yeri ile 20 ilde 70 konutu satışa çıkaracak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde 207 iş yeri ile 20 ilde 70 konutu “açık artırma” ile satışa sundu. Açık artırma, 19 Şubat Salı günü saat 13.00’te TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Alıcılar ayrıca “www.emlakyonetim.com.tr” internet adresinden de teklif verebilecek. 180 aya kadar vade imkanı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak’ta satışa sunulan iş yerlerine alıcılar yüzde 10, 15, 25, 40 ve 50 peşin, 36, 60, 120, 180 ay vade ile sahip olabilecekler. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon’da satışa sunulan konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

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