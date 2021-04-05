Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2020 yılında 100 bin aileyi ev sahibi yapmıştı. Bunun üzerine 2021 yılı TOKİ 100 bin konut projesi için başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

TOKİ ucuz konut başvuru şartlarında; konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 sene ikamet edilmesi gerekiyor. Peki, TOKİ 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu?

TOKİ 2021 başvuru tarihleri belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, TOKİ'den konut alma hayali kuran vatandaşlar için müjdeli haberi vermişti. 4 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremden sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında 100 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu açıklamada yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişinin faydalanacağını belirtti. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde olacak.