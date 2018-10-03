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TOKİ, 111 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde toplam 111 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa sundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:13
TOKİ, 111 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde toplam 1 milyon 668 bin 141 metrekare büyüklüğünde 111 arsayı satışa sundu.

Açık artırma usulü ile satılacak

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat’ta 111 arsa satışa sunuldu. Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar lira olan arsalar, vadeli olarak açık artırma yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Açık artırma, 16 Ekim saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:13
  1. Karaman
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Tekirdağ
  7. Sivas
  8. Muğla
  9. Mardin
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. İzmir
  13. Hatay
  14. Eskişehir
  15. Erzincan
  16. Elazığ
  17. Edirne
  18. Diyarbakır
  19. Çankırı
  20. Bitlis
  21. Ankara
  22. Amasya
  23. Ağrı
  24. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  25. TOKİ İstanbul hizmet binası

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