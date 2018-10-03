TOKİ, 111 arsayı satışa çıkardı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde toplam 1 milyon 668 bin 141 metrekare büyüklüğünde 111 arsayı satışa sundu.

Açık artırma usulü ile satılacak

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Çankırı, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat’ta 111 arsa satışa sunuldu. Vadeli satış bedeli yaklaşık bir milyar lira olan arsalar, vadeli olarak açık artırma yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeli üzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak. Açık artırma, 16 Ekim saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.