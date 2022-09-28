Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular 14 Eylül’de başladı. Başvuru işlemleri 31 Ekim’de sona erecek. Başvurular devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon arsa projesine ilişkin bilgi verdi.

TOKİ 1 milyon arsa başvuruları kuraları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 milyon arsa müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kılıçdaroğlu garanti istediğine göre daire ihtiyacı var. Buyursun. Biz ilk defa bu alana girmiyoruz ki 1 milyon 250 bin konut yaptık, kendimizi ispatladık. Kemal Bey dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Biz attığımız bu adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette. İlk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda temelleri atmak. En kısa zamanda kura tarihlerimizi de açıklayarak bu adımları atacağız. Bir şey daha yapma durumumuz var. Arsamı alır, evimi kendim yaparım diyenlere mevcut rakamı artırmak sureti ile kuraya tabi tutarak istiyoruz ki vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım. Kura çekiminden önceye yetiştireceğiz çalışmayı. Ben dün akşam Murat Bey'e talimatı verdim, çalışmaları başlat, bunun duyurusunu yapalım. Biz seçim sonrası ikinci bir etabı başlayabiliriz demiştim. Şartlar bizi öyle bir zorluyor ki arsalar verelim, vatandaşımız kendisi yapsın diyoruz. Bizim parasal olarak bir sıkıntımız yok. Biz bunları yaparız” dedi.

TOKİ 1 milyon arsa projesine ilişkin detayların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca TOKİ kura tarihi de henüz açıklanmadı.