Tokat'ta torunları için ahşaptan traktör ve kağnı yapan dedenin ürünleri ilgi görüyor

TOKAT (AA) - Tokat'ta yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Duran Çip'in, 15 torunu için ahşaptan yaptığı, oyuncaktan biraz daha büyük boyutlardaki traktör, kağnı ve kamyonlar, dikkati çekiyor.

Merkeze bağlı Yayladalı köyünde yaşayan Çip, torunları için evinin bahçesinde kavak ağacından oyuncak yapmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan oyuncakların görüntüsü beğeni topladı.

Çip, AA muhabirine, yıllar önce çocukları için ahşaptan traktörler yaptığını söyledi. Şimdi de 15 torunu için oyuncak yaptığını anlatan Çip, "Oyuncak yaptığımı sosyal medyada torunum yayınladı, çok ilgi gördü. Bunları yapmak zor. Zamanım da yok ama torunlarım istedi diye yaptım." dedi.

Yaptığı ahşap traktörle torunu Meryem'i gezdiren Çip, "Traktör, kağnı ve kamyon oyuncakları kavak ağacından yapıyorum. Kavak ağacı yumuşak oluyor. Köydeki çocuklardan da talep oluyor, 'Duran Amca bize de yap' diye. Onlara da yapıyorum. Çocuklar mutlu oluyorlar." diye konuştu.



