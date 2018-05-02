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Tokat'ta tarihi eser operasyonu 4 gözaltı

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi sikke, takı ve haç ele geçirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:32
Tokat'ta tarihi eser operasyonu 4 gözaltı

Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler ilçe merkezinde ve beldeye bağlı Karakışla Mezrasındaki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yönlendirici dedektör, 117 adet sikke, 43 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:32
  1. Tokat
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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