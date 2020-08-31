  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Aktüel

Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:37:47 -
Tokat'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tekstil atölyesi sahibiyle 3 çalışanının öldüğü trafik kazasında yaralanan tekstil işçilerinden biri daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede 9 gün önce meydana gelen kazanın ardından Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan tekstil işçisi Cansel Korkmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Köksal Kaya idaresindeki 60 RC 560 plakalı otomobil, Karlıyayla köyü mevkisinde Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı tırla çarpışmış, sürücü Kaya ile otomobildeki işçilerden Özlem Gürbüz ve Fatma Demir kaza yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan tır şoförü ile otomobildeki 4 kişi Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. İşçilerden Seda Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Köksal Kaya'nın tekstil atölyesi sahibi olduğu, otomobilde çalışanlarının bulunduğu öğrenilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'
Dünya

Rumlar resti çekti! 'Türk yönetimi altında yaşamaya hazırız'

Kapalı Maraş'ın açılacağını duyan Rumlar, Türk yönetiminde yaşamaya hazır olduklarını duyurdular.
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu
Siyaset

Polis, DHKP-C teröristini öven CHP'li için harekete geçti! Kaftancıoğlu hemen evine koştu

Terör örgütü DHKP-C militanı Ebru Timtik'i öven ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tehdit eden CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı