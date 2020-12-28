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Aktüel Tokat'ta karantinada kaldığı yurttan perde sarkıtarak kaçan şüpheli yakalandı
Aktüel

Tokat'ta karantinada kaldığı yurttan perde sarkıtarak kaçan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 18:03:34 -
Tokat'ta karantinada kaldığı yurttan perde sarkıtarak kaçan şüpheli yakalandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta karantinada bulunduğu yurttan kaçan bıçakla yaralama şüphelisi, yakalanarak tekrar yurda yerleştirildi.

Turhal ilçesinde 8 gün önce bıçakla yaralama olayına karışan C.E'nin (17) Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheli il merkezindeki karantina yurduna yerleştirildi.

C.E'nin yurdun 2. katındaki pencereden aşağıya perde sarkıtarak kaçtığını fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yurt yakınlarında yakaladı. C.E, ekipler tarafından tekrar yurda götürüldü.



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