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Aktüel

Tokat'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-11 05:00:48 -
Tokat'ta ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü

TOKAT (AA) - Tokat'ta, elektrik direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Selami Öner (38) idaresindeki 60 VB 376 plakalı otomobil, Derbent Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde elektrik direğine çarparak ikiye bölündü.

Sürücü Öner, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Savcının incelemesinin ardından Öner'in cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda çıkarılarak Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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