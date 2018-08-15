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Tokat'ta iki araç çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Tokat'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:36
Tokat'ta iki araç çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Mustafa Aydın yönetimindeki 60 HD 936 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolu Havalimanı kavşağı yakınlarında Murat Yılmaz idaresindeki 60 TR 691 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Yılmaz ile yanında bulunan eşi Ayşe Yılmaz ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:36
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  2. Aydın
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  4. TRAFİK KAZASI
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  6. Murat Yılmaz
  7. Ayşe Yılmaz

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