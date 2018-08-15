Tokat'ta iki araç çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Tokat'ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.15 Ağustos 2018 Çarşamba 18:36
Mustafa Aydın yönetimindeki 60 HD 936 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolu Havalimanı kavşağı yakınlarında Murat Yılmaz idaresindeki 60 TR 691 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Yılmaz ile yanında bulunan eşi Ayşe Yılmaz ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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