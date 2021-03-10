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Yaşam Tokat'ta düğün yapmak yasak mı? Tokat düğün yasağı ne zaman bitecek?
Yaşam

Tokat'ta düğün yapmak yasak mı? Tokat düğün yasağı ne zaman bitecek?

Tokat güncek korona yasakları | Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Tokat’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi önemli kararlar aldı. Peki, Tokat’ta düğünler iptal mi edildi? Tokat’ta düğünlere ne zaman izin verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 18:05:00 -
Tokat'ta düğün yapmak yasak mı? Tokat düğün yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple 1 Mart’tan itibaren illerdeki vaka sayılarına göre kararlar alınıyor. Tokat’ta bir süredir devam eden düğün yasağıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Peki, Tokat’ta düğünler ne zamana kadar ertelendi?

Tokat'ta düğün yapmak yasak mı? Tokat düğün yasağı ne zaman bitecek?

Tokat’ta düğün, nişan gibi organizasyonlar bir kez daha yasaklandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararına göre şehirde düğün, nişan, nikah ve benzeri etkinliklerin yapılması 11 Mart itibariyle 10 gün daha yasaklandı.

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