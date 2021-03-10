Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple 1 Mart’tan itibaren illerdeki vaka sayılarına göre kararlar alınıyor. Tokat’ta bir süredir devam eden düğün yasağıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Peki, Tokat’ta düğünler ne zamana kadar ertelendi?

Tokat'ta düğün yapmak yasak mı? Tokat düğün yasağı ne zaman bitecek?

Tokat’ta düğün, nişan gibi organizasyonlar bir kez daha yasaklandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararına göre şehirde düğün, nişan, nikah ve benzeri etkinliklerin yapılması 11 Mart itibariyle 10 gün daha yasaklandı.