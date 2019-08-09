Tokat’ta bayramın ilk 2 günü toplu taşıma ücretsiz

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kurban bayramının ilk 2 gününde şehir içi toplu taşımanın ücretsiz olduğunu açıkladı.

Tokat Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde yapılan çalışmaları Başkan Eroğlu değerlendirdi. Arife günü mezarlık ziyareti için ücretsiz otobüs seferleri yapılacağını belirten Başkan Eyüp Eroğlu, bayramın ilk 2 gününde de toplu taşımanın ücretsiz olarak yapılacağını söyledi. Kurban kesim noktaları dışında kesim yapanlara 153 TL cezai işlem uygulanacağını belirten Başkan Eroğlu, 42 mahallede, 41 noktada vatandaşların kurbanlarını kesmeleri için kesim yeri hazırladıklarının kaydetti.

Aşevine kurban bağışları kabul ediliyor

Tokat Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban bağışlarının kabul edildiğini hatırlatan Başkan Eroğlu, “Belediyemiz küçükbaş ve büyükbaş kurban bağışını da kabul ediyor. Her ikisi de 950 TL olarak belirlendi. Vatandaşımız keseceği veya bağış yapacağı bu hayvanı kesilirken görmek isterse kendisi de gelebiliyor. Vekalet verip kurbanı kesilirken görmek isteyen vatandaşlarımıza biz randevu veriyoruz. Kişi verilen saatte gelip kurbanı kesilirken kurbanın başında olabilecek” dedi.

Tokat Belediyesinin kurban derisi bağışı aldığını belirten Başkan Eroğlu, “Biz belediye olarak vatandaşlarımızdan yardım amaçlı kurban derisi bağışı alıyoruz. Bu da aşevine yapıyor vatandaşlarımız. Ama derileri biz toplamıyoruz. Deri bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın bağışı kendilerinin getirmeleri gerekiyor.Kurban Bayramımızın vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm Tokatlı hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyorum” diye konuştu.