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Aktüel

Tokat'ta Almus Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:10:48 -
Tokat'ta Almus Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Sarıkayalar mevkisinde Almus Baraj Gölü'ne giren İbrahim Böyür (43), bir süre sonra gözden kayboldu.

Bunun üzerine arkadaşları, yakında bulunan alabalık çiftliği çalışanlarından yardım istedi. Böyür, çevredekiler tarafından sudan hareketsiz şekilde çıkarıldı.

Sağlık ekibince yapılan incelemede Böyür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Böyür'ün cesedi, Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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