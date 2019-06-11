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Tokat’ta 6 ürün için coğrafi işaret imzaları atıldı

Tokat’a has 6 yöresel ürün için coğrafi işaret alınmasına yönelik projede sona gelindi.

11 Haziran 2019 Salı 12:31
Tokat’ta 6 ürün için coğrafi işaret imzaları atıldı

Tokat’a has 6 yöresel ürün için coğrafi işaret alınmasına yönelik projede sona gelindi. Ortakaradeniz Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen protokol imza töreni sonrasında artacak tescilli ürünlerin şehrin ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.


Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Dr Ali Çelik, Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Fehmi Çankaya, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Tokat TSO Genel Sekreteri Sinan Ardil ve TESOB Genel Sekreteri İbrahim Selçuk Demir, Ortakaradeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle’nin ev sahipliğinde ajans hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreni için bir araya geldi. TSO’nun alacağı Tokat Honça Tepsisi, Tokat Ferfereli Küpesi ve Tokat Bileziği ile TESOB’un alacağı Tokat Yağlısı, Tokat Cevizli Çöreği ve Tokat Ev Ekmeği için başlatılan coğrafi işaret tescil işlemleri için OKA’dan finansal destek sağlanmasına yönelik olarak atılan imzalarla birlikte, Tokat’ın 6 yöresel ürünü tescillenerek ülke ve dünya pazarında şehrin adıyla anılacak. Atılan imzalar sonrasında yöresel açıdan zengin olan şehri ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak gördüklerini söyleyen Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik: "Özellikle son dönemlerde son derece hassas bir konu haline gelen yöresel ürünlerin tescilini ilgilendiren bir hizmet alımıyla bir araya geldik. Bu anlamda bizlere destek sağlayan OKA’ya teşekkür ediyoruz. Malum olduğu üzere bir ürünün coğrafi işaretli olması çok önemli. Ürününüzü ulusal ve uluslararası pazara çıkarabilmeniz için yöresel işaret, patent almanız gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde daha ciddi düzenlemeler de geleceğini bildiğimiz için bu dönem içerisinde yoğun bir şekilde coğrafi işaretlere yöneldik. Bu imza ile birlikte 6 ürünümüzün coğrafi işaret süreci resmen başlamış oldu. Bu anlamda 3 ürünü TSO olarak biz, 3 ürünü de TESOB Başkanlığı takip edecek. Tokat’ta bilinirliği daha çok ürünler olduğu da düşünülebilir. Ama biz biraz da piyasa değeri, pazarda ekonomik değeri yüksek olan ürünlere öncelik vermek istedik. Bu imza töreninin dışında da TSO olarak 2-3 ürünle ilgili bireysel çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ama bugün TSO olarak biz Tokat Honça Tepsisi, Tokat Ferfereli Küpesi ve Tokat Bileziği için, TESOB ise Tokat Yağlısı, Tokat Cevizli Çöreği ve Tokat Ev Ekmeği için imzalarımızı attık. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:31
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