Tokat sise teslim oldu Tokat’ın yüksek kesimlerine yağan kar sonrasında kentte yoğun sis meydana geldi.

Tokat’tın yüksek kesimlerine yağan karın ardından kentte sis etkili oldu. Tokat-Sivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşadı Seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplanan ormanlık alanlarda doğa harikası manzaralar oluşturdu. Kamyon sürücüsü Levent Arslan, yoğun sisin etkili olduğunu kaydetti. Kar yağışının ardından karayolları ekiplerinin çalışma yapmış olduğunu ifade eden Arslan, sürücüleri daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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