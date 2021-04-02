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Oruç Tokat Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tokat imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Tokat Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tokat imsak ve iftar vakti ne zaman?

Her ibadetin asıl amacı kişinin Allah ‘ın huzurundaymış gibi hareket etmesi üzerinedir. Ama oruçta dikkat çeken şey, kulun gün boyunca hem bedenen, hem zihnen Allah'ın huzurunda olma bilinciyle tam bir teyakkuz halinde olmasıdır. Yaklaşmakta olan Ramazan ayı sebebiyle, imsak ve iftar vakitleri insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Tokat Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tokat imsak ve iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 13:06:00 -
Tokat Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Tokat imsak ve iftar vakti ne zaman?

Nisan ayına girmemizle birlikte Müslümanlar için önemli aylardan biri olarak kabul edilen Ramazan ayına da az kaldı. Bu yıl ilk orucun hangi gün tutulmaya başlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. DİB’in yayınladığı 2021 imsakiyesi oruç tutacak kişiler tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Ramazan ne zaman başlıyor 2021?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Tokat İmsakiyesi 2021

Tokat'ta ilk imsak 04.22'de ilk iftar 19.17'de olacak.

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